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İmamoğlu Berlin’de

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#AVRUPADAN HABER#Ekrem İmamoğlu#Kreuzberg
İmamoğlu Berlin’de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Helmut Schmidt Vakfı’nın konuğu oldu. Vakfın ‘Adil Bir Demokrasi İçin!’ adlı geleneksel etkinliğine katılan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye-Almanya ilişkilerine de değindi.

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İMAMOĞLU, Türkiye ile Almanya’yı birbirine yakınlaştıran tarihi bağların yanı sıra Almanya’da yaşayan 3.5 milyona yakın Türkiye kökenli insanların da iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir bağ olduğunu ifade etti. 1961’de imzalanan iş gücü göçü anlaşmasının günümüzdeki göç hareketliliğine önem tescil edebilecek bir yapıya sahip olduğunu belirten İmamoğlu, göçün tıpkı 1961’deki gibi stratejik bir planlamayla yapıldığında ülke ekonomilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti ve Almanya’ya yapılan iş gücü göçünün bunun güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Uluslararası alandaki gelişmelere de değinen İmamoğlu, Ukrayna’daki savaşta ve Gazze’de on binlerce insanın öldüğünü, milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini, insani trajedilere tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, Berlin ziyareti kapsamında vakıfta yaptığı konuşma öncesinde Berlin Eyalet Parlamentosu oturumuna misafir olarak katıldı. Burada Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ve Türkiye kökenli milletvekilleriyle bir araya gelen İBB Başkanı, ‘Küçük İstanbul’ Kreuzberg’de Türkiye kökenli esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu Berlin’de

İmamoğlu Berlin’de

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#AVRUPADAN HABER#Ekrem İmamoğlu#Kreuzberg

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