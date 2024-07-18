İmam Süleyman Esen’e vefa ve veda töreni

Haberin Devamı

GEÇEN pazar günü yapılan veda programında dernek başkanı Mehmet Karataş, Süleyman Esen ile 5 yıllık bir uyum içerisinde çalışmalar yaptığını ifade etti. Karataş veda programında şu ifadelere yer verdi: “Biz hocamızdan son derece memnunduk. Onunla daha uzun yıllar çalışmak isterdik. Ama ne yazık ki görev süresi doldu ve kendisi önümüzdeki günlerde aramızdan ayrılacak. Biz kendisini her zaman saygıyla ve minnetle anacağız.” Türkiye’ye uğurlama programı Cemal Özden’in okuduğu Kuran-ı Kerimile başladı. TC. Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Sinan Kara ve ATİB Genel Merkezi temsilen Din Hizmetleri Sorumlusu Mehmet Arslan da programa katılarak bir konuşma yaptı.





Haberin Devamı

5 YILLIK ÇALIŞMALARI SLAYTLA GÖSTERİLDİ

Köln Genel Merkez Camii cemaatinin yanı sıra öğrenci ve velileri bölge derneklerinden gelen katılımcılar Süleyman Esen’in veda etkinliğinde salonu doldurdular. Kendileri için hazırlanan programda konuşma yapan Süleyman Esen cami yönetimi idareciler ve öğrenci velileriyle anlayış içerisinde beş yıl görev yaptığını, güzel hatıralarla buradan ayrılacağını ifade ederek çok duygulandığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Süleyman Esen ve eşi Tuğba Esen’in 5 yıllık Köln çalışmalarının slayt gösteriminde yapıldığı veda gününde bazı cemaat üyeleri söz alarak veda eden din görevlisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Veda programı öğrencilerden şiirler, ilahiler, semazen gösterisi, belge takdimleri ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Programda kadın kollarının hazırladığı Türk mutfağından yiyecek ikramı yapıldı.