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Avrupa
HAMBURG
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı

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İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı

Almanya’nın Hamburg kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, İmam Ali Camisi’nin mavi fayanslarla kaplı dış cephesine kırmızı renkte boya attı.

HAMBURG İslam Merkezi’ne bağlı camiye hafta sonu yapılan saldırı sonrası polis soruşturma başlattı.

İmam Ali Camisi’ne boyalı saldırı

Caminin, Hamburg Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından ‘aşırı’lar statüsünde değerlendirildiği ve Tahran’ın Avrupa’daki temsilciliği gibi görüldüğü kaydedildi. Geçen hafta da İran Konsolosluğu’nun bahçesine plastik çöpler atıldığı belirtilirken, polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Olayı kınayan SPD Hamburg Teşkilatı, saldırının kabul edilemeyeceğini açıkladı.

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