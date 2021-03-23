İlticacı sayısı azaldı, geri göndermeler arttı

2020 yılında daha önceleri iltica talepleri kabul edilmeyen toplam 1558 kişi ülkelerine geri gönderildi. Yaklaşık 8 bin sığınmacının ise kendi istekleriyle ülkeyi terk ettiği belirtildi. Önceki yıllara göre iltica taleplerinin azaldığını belirten Herrmann, “Başvurusu kabul edilenler için tüm imkânlar açıktır, ancak diğerleri ülkeyi terk etmek zorundalar” dedi. İltica başvurusu kabul edilmeyip geri gönderilenlerin çoğunun polisiye olaylara karışmış olduğunu belirten Herrmann, geri gönderme işlemlerinin en fazla Ukrayna, Romanya ve Arnavutluk gibi ülke vatandaşları olduğunu kaydetti. Diğer yandan koronavirüs tehlikesine dikkati çeken Bavyera Sığınmacılar Konseyi, geri gönderme işlemlerinin pandemi döneminde durdurulmasını istedi. Aynı zamanda mültecilerin barınma koşullarının düzeltilmesini talep eden konsey, korona vakalarının en fazla buralarda ortaya çıktığına dikkat çekti.