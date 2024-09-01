‘İltica hakkını iptal edelim’

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SÖDER, “Belli ki, artık küçük değişikliklerle olmayacak. Bizim yeni bir ‘Göç Yasası’na ihtiyacımız var. Bunun için de Alman Anayasası’nın 16. maddesinde yer alan ‘Siyasi takibata uğrayanların iltica hakkı vardır’ ilkesi iptal edilmeli. Çünkü bu artık çağımıza uygun değil” dedi. Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Söder, şunları söyledi: “Bireysel subjektif (öznel) iltica hakkı değiştirilmeli. Bizim ülkemize kimin geleceğine herkes birey olarak kendisi değil, Almanya karar vermeli. Tanınan takibata uğrama nedenlerinde bile ülkeye kimin geleceğine Almanya kendisi karar vermeli. Aynı zamanda, herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi üzerinden gelenler ve güvenli başka ülkelerden gelen sığınmacılar ile kaçakların ilk girdikleri AB ülkesine veya ülkelerine geri gönderilmeleri gerekir. Bu durumda olanların Almanya’da kalmalarına izin verilmemelidir.”

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‘GÖÇ ZORLAMAYA BAŞLADI’

2018 yılından beri Bavyera Eyalet Başbakanı olan ve gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılacak muhafazakâr kanat başbakan adayları arasında ismi geçen Markus Söder, göç konusunun Almanya’nın başını ağrıtmaya başladığını söyledi. Sadece lojistik olarak değil, kültürel ve güvenlik politikası açısında da Almanya’nın zorlanmaya başladığını belirten Söder, “Özellikle Almanya’nın büyük kentlerinin bazı bölümlerinde insanların çoğu, kendilerini artık kendi vatanlarında hissetmiyor” dedi.