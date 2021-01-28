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Avrupa
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan'dan kafe ve restoranlara destek

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İlkay Gündoğan'dan kafe ve restoranlara destek
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İlkay Gündoğan maddi kayba uğrayan kafe ve restoranlara destek olmak için forma ve kramponlarını açık arttırmada satışa çıkardı.

Manchester City'nin Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Manchester'daki kafe ve restoranlara destek olmak için forma ve kramponlarını açık arttırmada satışa çıkardı.

İlkay Gündoğandan kafe ve restoranlara destek
Elde edilecek gelirle pandemiden etkilenen kafe ve restoranlara yardım edecek olan İlkay, "Burada geçirdiğim sürede kafe işleten çok sayıda iyi insanla tanıştım ve onlara destek olmak istiyorum" dedi.
İlkay Gündoğandan kafe ve restoranlara destek

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