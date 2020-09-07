İlkay Gündoğan'dan 2 puan isyanı!

İlkay 58. dakikada yenilen beraberlik golüne kızdığını belirterek “Biraz kızgınım. Çok rahat sahip olacağımız topu kolay pas hatalarıyla kaybettik. Golden önce topa sahiptik. Ancak basit hata yaptık. Bu seviyede böyle hatalar olmamalı. Çok sinir bozucu ve bu durum beni de çok kızdırdı. Eğer rakip sahada top sendeyse bunu kullanmak zorundasın. Basit hatalar yapıldı. Gereksizdi. 2-0, 3-0 kazanacağımız maçtı” dedi. İspanya'dan sonra İsviçre karşısında da 1-0'lık galibiyeti koruyamayan Almanya'da Teknik Direktör Joachim Löw alınan beraberliğin canını sıktığını söyledi. Löw, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyet için ise ekim ayını işaret etti. Löw “Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Yine başaramadık. Eğer 1-0 öne geçip de bunu koruyamıyorsan elbette buna insanın canı sıkılır. Ama ekim ayında yeniden saldıracağız” dedi.

Almanya ekim ayında Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçından sonra UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında önce Ukrayna ile sonra da İsviçre ile karşılaşacak.