İlkay Gündoğan yeni aşka yelken açtı!..

Alman medyasında yer alan haberlere göre Manchester City'de top koşturan Gündoğan'ın kendisine yeni bir sevgili buldu.

Sıla Şahin'den 2015 yılında ayrıldıktan sonra uuzn zamandır özel yaşantısından bilgiler sızmadığı belirtilen ünlü futbolcunun, yine model sunucu olduğu ifade edilen Sara Arfaoui ile beraber olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberlere göre İtalyan televizyon kanalı RAI Uno'da sunuculuk yapan Sara Arfaoui, Alman milli takımı formasını giyen İlkay Gündoğan'ı son zamanlardaki maçlarında yalnız bırakmıyor. Beraberlikleri 19 Haziran'daki Almanya-Portekiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda objektiflere yansıyarak resmiyet kazanan ikilinin, Almanya'nın elenmesinden sonra birlikte tatile çıktıkları belirtiliyor.

Daha önce de İtalyan magazin medyası tarafından görüntülendikleri belirtilen ikilinin, beraberliklerini artık gizlemedikleri ifade ediliyor.



