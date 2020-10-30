İlkay Gündoğan isyan etti! 'Yazık, çok yazık...'

Manchester City'de forma giyen İlkay, kendisinin benzer durumu hiç yaşamadığını ancak Mesut'un neler hissettiğini anlayabildiğini söyledi. Karardan dolayı Mesut'un zor dönem geçirdiğini belirten İlkay “Ben Mesut'u çok seviyorum. Bu konuyla ilgili onunla elbette çok konuşmadık. Onun için zor bir dönem. Ben inanıyorum bu durumu en iyi şekilde atlatacaktır. Bence çok yazık oldu. Durumun bu şekilde olması onun için, Arsenal için ve Alman futbolu için yazık oldu. Hak etmediğini düşünüyorum. Mesut'un her şeyden önce sağlıklı olmasını diliyorum. Ona bu zor dönemde ihtiyacı olan şansı diliyorum” dedi.

Mesut'un karardan dolayı hayal kırkılığı yaşadığını belirten İlkay, onun bir an önce yeşil sahalarda performansını tekrar göstermesini dilediğini de söyledi. Yıldız futbolcu “ Onun nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını bilebiliyorum. Ben benzer şey yaşamadım ama sanırım onun için kolay bir durum değildir” dedi.

İlkay, Mesut'un bu zor günlerde ne yapacağını o iyi bildiğinin de altını çizdi.

Arsenal'ın kadro dışı bıraktığı Mesut Özil de bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hayal kırkılığı yaşadığını duyurmuştu. Yıldız futbolcu paylaşımında “Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü" demişti.