İlk sinyali verdi: ‘CDU’ya katkı yapmak istiyorum’

“ÖZELLİKLE CDU’yu ve CDU ile CSU’nun birliğini tehlikeye düşürmeyecekse, ben şahsen katkı yapmak isterim. Birlik ve karşılıklı anlayışla çözüm bulunmalı. Sorunlara iyi bir çözüm bulmalıyız. Unutulmamalı ki, ertesi gün de var. Ertesi gün birbirimizin yüzüne bakabilmeliyiz. Parti, uygulanacak politikalarla toplumun merkezine doğru kaymalı. CDU’nun büyük halk kitlelerinin partisi olması için önünde iyi bir şansı var."

Bir zamanlar CDU’nun Federal Meclis Grup Başkanı olarak da görev yapan, ancak Angela Merkel ile ters düşünce siyasetten uzaklaşan Merz, konuşmasında değerlere vurgu yaparak partinin Merkel öncesi muhafazakâr çizgisine geri çekilmesini gerektiğine işaret eti: “Biz merkezin etkili gücü olmayı başarabiliriz. Değerler, konular ve içerik üzerine konuşmak zorundayız. Böylece insanların duygusunu hissederek tartışabiliriz.”

AfD DEMOKRASİYLE OYNUYOR

Son dönemlerde halk arasındaki desteği yüzde 23’lere çıkan Yeşiller’le ilgili de konuşan Merz, şöyle devam etti: “Biz Yeşiller’le amaç üzerine değil, onlarla yol ve yöntem tartışmalıyız. Almanya, 21’inci yüzyılda endüstri ülkesi olmalı. Hizmet ve teknolojiyle bir yere varamayız. Bizim iklim koruma sorunumuz bulunuyor. Bu sorunun insan eliyle olduğunu bilmiyoruz. Ama biz bunun insanlarla çözüleceğini biliyoruz. Yasaklamakla, konuşmakla ve insanları düzenlemekle bu sorunlar çözülmez.”

Konuşmasında aşırı sağcı AfD’yi de hedef alan Merz, “AfD, tıpkı nasyonal sosyalistlerin Federal Meclis ile oynadıkları gibi demokrasiyle oynuyorlar. Bana göre faşizm kavramı çok sık kullanılıyor. Bu partinin yöneticilerinin büyük bir kısmı antidemokratik, bir kısmı da açıkça Yahudi karşıtı. Seçmenleri ise daha çok tepkiyle oy veriyor” dedi.