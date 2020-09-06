İlk rapor: Çarşamba uyuşturdu, perşembe boğdu

CİNAYETLERİN sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başlandı. 27 yaşındaki annenin çocuklarını cinayetlerden bir gün önce (çarşamba) ilaçla uyuşturdu. Adli tıp raporuna göre Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) aldıkları ilaçların etkisindeyken anneleri tarafından perşembe boğularak öldürüldüler. İlaçlarla ilgili detaylar ise devam eden geniş çaplı incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Annenin, cinayetleri 11 yaşındaki oğlunu okula gönderdikten sonra işlediği sanılıyor. Anne, beş küçük çocuğunu öldürdüğünü annesine WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajla itiraf ettiği de açıklandı.

GENÇLİK DAİRESİNİN BİLGİSİ VAR

Solingen Gençlik Dairesi’nin ailenin durumuyla ilgili bilgisinin olduğu ve aileye yardım ettiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada kadının cinayetleri işleyebileceğine ilişkin bir bulgu veya belirtinin daha önceden saptanmadığı yer aldı. Kadının, en küçük dört çocuğunun babasıyla bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Çocukların babalarının cinayetlerle bir bağlantısının olduğuna ilişkin bir bilgiye ise şimdiye kadar ulaşılmadı. Uzmanlar, kadının eşinden ayrıldıktan sonra altı çocuğuyla tek başına kalmasının kendisini duygusal olarak çökerttiğini düşünüyor. Cinayetlerin de bu ruh hali altında işlendiği sanılıyor.

DEFİN İÇİN PARA TOPLANIYOR

Olayın yaşandığı evin önüne önceki gün 30 kişilik bir motosikletli grup geldi. Grup, çocukların anısı önünde dua edip hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı. Beş küçük çocuğun cenazelerinin defin işlemleri için gerekli parayı halk toplamaya başladı. Çocukların öldürüldüğü evin önüne gelenler yardım kampanyasına destek verdi. Şimdiye kadar tahminen 800 kadar kişi bağış kampanyasına katıldı.