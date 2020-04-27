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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: AFP, Reuters
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...

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İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...
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Çin’den sipariş verilen 25 milyon maskenin 10 milyon adetlik ilk partisi Almanya’ya ulaştı. Maskelerin yüklendiği dev kargo uçağı Leipzig Havaalanı’na indi. Uçağı Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) karşıladı. Maskeleri taşıyan uçakla genelde helikopter ve panzerler taşınılıyor.

MASKELERİN uçaktan indirilmesini takip eden Bakan Kramp Karrenbauer, burada basın toplantısı düzenledi. Kramp Karrenbauer, “Dünyanın en büyük kargo uçaklarından biriyle sipariş verilen 25 milyon adet maskeden 10 milyonu geldi. Kalan bölüm de gelecek. Savunma bakanlığı tarafından organize edilen taşımacılık üç seferde gerçekleşecek. İki uçak dolusu daha maske getirilecek” dedi. Çarşamba günü getirilmesi beklenen ikinci partide 6 milyon 600 bin adet maske olacak. Maskeler ülke geneline dağıtılacak.

İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...
İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...
İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...
İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...

İlk parti geldi... Savunma Bakanı karşıladı...

 

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