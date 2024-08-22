İlk oyun Ayla Algan’a adandı

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Frankfurt’ta gerçekleştirdiği geleneksel ‘Türk Tiyatro Festivali’ kapsamında geçen mayıs ayında 20’nci kuruluş yılını da kutlayan Tiyatro Frankfurt’un 2024-25 sezonundaki bu oyununun ilk gösterisi, 6 Eylül tarihinde, Gallus Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Tiyatro Frankfurt’tan yapılan açıklamada ‘izleyicileri derin düşüncelere ve duygusal bir yolculuğa çıkaracak bir özel dram’ olarak tanıtılan ‘Boş Çerçeve’ oyunu, 7 Eylül ile 18 ve 19 Ekim tarihlerinde de yine aynı tiyatroda sanatseverlerle buluşacak. Vedat Diri’nin yazdığı Almanca üst yazılı olarak sahnelenecek 75 dakikalık oyunun yönetmenliğini ise Kamil Kellecioğlu yapıyor. Sahne tasarımı Hannan Aslan’ın, dekor tasarımı da Şahin Vural’ın imzasını taşıyan eserin ses ve ışık düzenlemelerini Emrah Sürücü, Selin Topdemir ve Alperen Eren, sahne arkasındaki detayları da Sevda Şahin üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Bağdadıoğlu, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Demet Öztürk, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek ve Burçin Candan Acun gibi yetenekli isimlerin yer aldığı oyunun reji asistanlığını ise Gonca Ekiz yapıyor. Almanca altyazı çevrileri ise Venüs Bekar’dan.

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Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu



UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN

Yeni sezon başlangıcı dolayısıyla bir açıklama yapan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “Uzun bir aradan sonra sahnede yeniden olmak, bizler için büyük bir sevinç kaynağı. ‘Boş Çerçeve’, oyuna dokunuşları ile Ayla Algan’ın hatırasını yaşatırken, Türk tiyatrosunun derinliklerini Frankfurt’a taşıyacak. Bu oyun, hayatın maskelerini sorgulayan ve duygulara dokunan bir yapıya sahip. Tüm tiyatro severleri bu özel anı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Yeniden sahnelerde buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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