×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İlk oyun Ayla Algan’a adandı

Güncelleme Tarihi:

#Tiyatro Frankfurt#Ayla Algan#AVRUPADAN HABERLER
İlk oyun Ayla Algan’a adandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:43

Tiyatro Frankfurt, yeni sezona 2024 başında yitirdiğimiz Türk tiyatrosunun büyüklerinden Ayla Algan’a adanan ‘Boş Çerçeve’ adlı oyunla başlıyor.

Haberin Devamı

Frankfurt’ta gerçekleştirdiği geleneksel ‘Türk Tiyatro Festivali’ kapsamında geçen mayıs ayında 20’nci kuruluş yılını da kutlayan Tiyatro Frankfurt’un 2024-25 sezonundaki bu oyununun ilk gösterisi, 6 Eylül tarihinde, Gallus Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Tiyatro Frankfurt’tan yapılan açıklamada ‘izleyicileri derin düşüncelere ve duygusal bir yolculuğa çıkaracak bir özel dram’ olarak tanıtılan ‘Boş Çerçeve’ oyunu, 7 Eylül ile 18 ve 19 Ekim tarihlerinde de yine aynı tiyatroda sanatseverlerle buluşacak. Vedat Diri’nin yazdığı Almanca üst yazılı olarak sahnelenecek 75 dakikalık oyunun yönetmenliğini ise Kamil Kellecioğlu yapıyor. Sahne tasarımı Hannan Aslan’ın, dekor tasarımı da Şahin Vural’ın imzasını taşıyan eserin ses ve ışık düzenlemelerini Emrah Sürücü, Selin Topdemir ve Alperen Eren, sahne arkasındaki detayları da Sevda Şahin üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Bağdadıoğlu, Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Elif Bilge Işıloğlu, Demet Öztürk, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek ve Burçin Candan Acun gibi yetenekli isimlerin yer aldığı oyunun reji asistanlığını ise Gonca Ekiz yapıyor. Almanca altyazı çevrileri ise Venüs Bekar’dan.

Haberin Devamı

İlk oyun Ayla Algan’a adandı
Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu

UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN
Yeni sezon başlangıcı dolayısıyla bir açıklama yapan Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “Uzun bir aradan sonra sahnede yeniden olmak, bizler için büyük bir sevinç kaynağı. ‘Boş Çerçeve’, oyuna dokunuşları ile Ayla Algan’ın hatırasını yaşatırken, Türk tiyatrosunun derinliklerini Frankfurt’a taşıyacak. Bu oyun, hayatın maskelerini sorgulayan ve duygulara dokunan bir yapıya sahip. Tüm tiyatro severleri bu özel anı bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Yeniden sahnelerde buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

İlk oyun Ayla Algan’a adandı


Yeni oyunla ilgili olarak Tiyatro Frankfurt’tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “‘Boş Çerçeve’, yaşamın erteleme, gözleme ve eksilme halleri üzerine düşünmeye davet eden bir hikâye sunuyor. Her gün biraz daha kaybolan, yüzlerce maskeyle yaşamını sürdüren karakterlerin içsel yolculuğu, izleyicilere yaşamın derinliklerinde kaybolmuş parçaları bulma fırsatı sunuyor. Maske ve gerçeklik arasındaki bu ince çizgide, her bir izleyicinin kendine dair bir şeyler bulması mümkün olacak. Sahnenin parıltısı ve duyguların yoğunluğu arasında bu unutulmaz anları kaçırmayın!” Biletler, Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesapları ve web sitesinden satın alınabilir. www.tiyatrofrankfurt.com

Haberin Devamı

İlk oyun Ayla Algan’a adandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tiyatro Frankfurt#Ayla Algan#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!