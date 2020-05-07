İlk maç Düsseldorf’da

BAŞBAKAN Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları, birinci ve ikinci Bundesilga maçlarının seyircisiz oynamalarına yeşil ışık yakınca, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) de maçların tarihini belirledi. DFL Başkanı Christian Seifert kararı, “Tüm argümanları gözönüne alan DFL Başkanlar Kurulu, birinci ve ikinci Bundesliga maçlarını 15 Mayıs’tan itibaren oynatma kararı aldı” sözleriyle duyurdu. Bundesliga’da Kovid-19 salgını krizi nedeniyle 26. haftadan itibaren maçların oynanması durdurulmuştu. Şimdi lige kaldığı yerden devam edilecek. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Bundesliga’da ilk maç, 15 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da Düsseldorf ile Paderborn arasında oynanacak. Düsseldorf’ta milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan da forma giyiyor. Haftanın en önemli maçı ise dünya derbileri arasında gösterilen Dortmund-Schalke karşılaşması. Dortmund’daki maçın seyircisiz oynanması derbinin önemini azaltmıyor. İki takım arasındaki maçlar hem saha dışında hem saha içinde şimdiye kadar hep yüksek tansiyonlu geçti.

724 KİŞİYİ TEST YAPILDI

Bundesliga’da virüsle ara verilen ligde oynanmayan 9 haftalık maçlar haziran ayının sonuna tamamlanacak. Ligde, 55 puanla lider olan Bayern Münih’i 51 puanla Dortmund izliyor. Son sırada bulunan Paderborn ise sadece 16 puana sahip. Liglerin başlayacağını ihtimal dahilinde tutan kulüpler nisan ayında antrenmanlara başlamıştı. Tüm takımlar alınan kısıtlayıcı önlemler altında çalışmalarını ilk etapta küçük gruplar halinde sürdürdü. Geçtiğimiz pazartesi günü ise birinci ve ikinci Bundesliga’da mücadele eden takımların kadrosunda yer alan futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar dahil bin 724 kişiye koronavirüs testi uygulanmıştı. 10 futbolcu ve çalışanın test sonucu pozitif çıkmıştı.