İlk Kuşak Mevlana’da buluştu

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TOPLANTIDA bir konuşma yapan iş insanı Ahmet Can, “Ben 1980’de Almanya’ya geldiğimde ticaret yapmaya başladım. İlk kuşak benden çok alışveriş yaptı. Ben, onlardan gelir sağladım ve bugünlere geldim. Onlara minnet duygusuyla, eşim Nesrin Can ile ilk kuşak vatandaşlarımıza bir vefa örneği olarak, onlarla bir araya geldik” dedi.





‘ATALARIMIZ DÜNYADA DESTAN YAZDI’

Nürnberg Türk İşadamları Derneği Yönetim Kurulu’ndan Emre Hızlı, Ersin Uğurlu, Nürnberg Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu, Milli Görüş Teşkilatı’ndan Musa Tamer ve 26’sı ilk kuşak olan vatandaşlarımızla, yakınlarının katıldığı ziyafette konuşan Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar ise şunları söyledi: “İlk kuşak atalarımız dünyada destan yazdılar. Hepsinin bir başarı öyküsü var. Artık Almanya’da doktorlarımız, avukatlarımız, sporcularımız, mimarlarımız var. Ahmet Can ve eşi Nesrin Can, bu organizasyonu yaparken, ilk kuşağı bir araya getirerek onların hikâyelerini yeniden yaşatmak istediler. Bu tarihi günü hep beraber kutlayacağız.”





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İŞ ANLAŞMASINDAN ÖNCE GELDİLER

İlk kuşaktan olan ve iş gücü anlaşmasından önce 1959 yılında Almanya’ya gelen 1934 doğumlu Mazhar Ataman hayat hikâyesini anlatırken, duygulu anlar yaşandı. 1933 doğumlu emekli Mimar Vural Çokbudak ise, 1960 yılında Almanya’ya ayak bastığını bir mimar olarak birçok cami ve Türk hamamına imza attığını belirtti. Toplantıda, hazır bulunan ilk kuşak Türklerinden olan ve ilk Din Hizmetleri ataşesi Şaban Kandemir, ahirete göçen vatandaşlarımız için dua etti ve onlara rahmet diledi.





ÇİÇEK VE PLAKET VERİLDİ

Yemek sonrası katılımcılara Ahmet Can ve eşi Nesrin Can tarafından birer gül ve Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayrak’tar imzalı onur plaketi verildi.

Toplantıya katılan ilk kuşak vatandaşlarımızın adı ve Almanya’ya geliş tarihleri:

Mazhar Ataman (1959)

Taner Tüzün (1966)

Vural Çakbudak (1964)

Tün Güney ve Semra Güney (1982

Ali ve Hasibe Ertürk (1976)

Raziye Gökdeniz (1977 )

Ayşe Özgan ve İsmet Özgan (1968)

Mevlüt Uce (1970)

Necmi İlhan (1964)

Tayyip Kasa (1972)

Halit Postaloğlu (1973)

Mehmet Duran (1973)

Saniye Nişli ve Ahmet Nişli(1973)

Tunay Duman (1978)

Lütfi Tataş (1971)

Şaban Kandemir ve Emine Kandemir (1977)

Şemsi Göğebakan (1973)

Şinasi Ağırbaş (1968)

Ahmet Gül (1970)

Celalettin Doğan (1969)

Ahmet Gül (1970)

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