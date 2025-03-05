İlk kuşak iftarda buluştu

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İftar sofrası, dostluk ve muhabbetle dolu bir atmosferde kuruldu. Katılımcılar, uzun zamandır görüşemedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Ahmet Can’a, bu anlamlı buluşmayı organize ettiği için teşekkür eden misafirler, hatıralarını paylaşarak nostaljik anlar yaşadılar. İftar yemeği, sadece bir yemek olmanın ötesinde, geçmişe dair güzel anıların canlandığı bir ortam sundu. İftar yemeğine katılan kadınlara ise birer buket çiçek hediye edildi. Ahmet Can, burada yaptığı konuşmada “Bu buluşmalar, yalnızca yemek yemek için değil, aynı zamanda dostlukları pekiştirmek, anıları tazelemek ve birlikteliği artırmak için de önemli. Ramazan ayının ruhunu yansıtan bu tür organizasyonlar, toplumsal bağları güçlendiriyor” dedi.

