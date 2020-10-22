İlk kez 10 binin üzerine çıktı

ENSTİTÜNÜN açıkladığı verilere göre ülke genelinde salgının başladığı günden itibaren tespit edilen vaka sayısı 392 bin 49’a, ölenlerin sayısı ise 30 artarak 9 bin 905’e yükseldi. 306 bin 100 kişinin sağlığına kavuştuğu Almanya’da aktif 85 bin 949 hasta var. 964 kişi yoğun bakımda, 430 kişi de entübe tedavisi görüyor. Uzmanlar, alınan kısıtlamalara ve önlemlere rağmen virüsün toplum içinde hızla yayılmasını korana salgının gücünün bir göstergesi olarak yorumladı. Robert Koch Enstitüsü, salgının önüne geçmek için tüm toplumun mücadeleye katılması gerektiği uyarısı yaptı. Enstitü virüsle mücadelede mekânların sık sık havalandırılması, maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yerine getirilmesinin önemli olduğunu hatırlattı.