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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

İlk ihracat Hollanda’ya

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İlk ihracat Hollanda’ya
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Mersin’de, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan meslek lisesi, ilk ihracatını Hollanda’ya yaptı.

İL Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyacının karşılanması için pilot il seçtiği Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, salgın sürecinde çok sayıda maske üretildi. Türkiye’nin birçok iline gönderilen maskelerin ardından lise bünyesinde cerrahi önlük üretimine de geçildi. Lisede üretilen önlüklere son zamanlarda yurt dışından talep gelmesi üzerine, ihracata başlandı. Üretimi tamamlanan 38 bin 500 önlük, bir TIR’a yüklenerek Hollanda’ya gönderildi.

İlk ihracat Hollanda’ya

İlk ihracat Hollanda’ya

İlk ihracat Hollanda’ya

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