İlk iftarı 30 kilometrelik kuyrukta açtılar

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EDİRNE’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ihracat yüklerini götürmek için bekleyen TIR sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kuyruk bu kez Ramazan ayının ilk gününe denk gelince, sürücüler, dorselerinde bulunan dolaplarda kendi imkânlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtı. Yaşadıkları sıkıntıları anlatan TIR şoförlerinden Ali Yılmaz, şöyle konuştu: “Gebze’den yola çıktım, Almanya’ya gidiyorum. Ramazan’ın birinci günü. Yaklaşık 25 kilometreden sıraya girdik. Uykusuzuz, yorgunuz. Bir an önce Bulgar gümrüğüne kadar gidip dinlenmek istiyoruz. Şimdi iftarımızı açıyoruz. Buna da şükürler olsun, topraklarımızda iftarı açmak, Ramazan’a başlamak vesile oldu. Zorlukları var bu mesleğin. Bizler de bunları bilerek direksiyona geçtik. Çoluk çocuğumuz için yollardayız. Araçlarımızda sadıklarımız var ve soframızı kurup yemek yeme şansımız oluyor. Türkiye’den 1, 2 ay kadar yetecek gıdamızı alıp çıkıyoruz yola. Güzel yuvaların, sıcak yuvaların kıymetini bilsinler. Bizler yollarda çok eziyet çekiyoruz. Bu güzel Ramazan ayında evlerindeler, şanslılar çoluk çocuklarıyla birlikte” dedi.

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Murat Çetin ile Ali Yılmaz, kurdukları sofrada ilk iftarı birlikte açtı.

‘ŞÜKÜRLER OLSUN ORUCUMUZU AÇTIK’

Kocaeli’nden Almanya’ya yük götüren Murat Çetin şunları söyledi: “Şükürler olsun bu Ramazan ayını da gördük sağ salim. Biz yine yollardayız, bizim de mesleğimiz bu. Mutluyuz, yani yaptığımız işi de seviyoruz. Biz bir aile gibiyiz, önümüzdeki araba, arkamızdaki araba ile hep beraber bir araya geliyoruz. Herkes sandığında ne varsa çıkarıyor. Biri çorba yapıyor, biri yemeği yapıyor, biri de çayı koyuyor. Dün akşam saat 21.00’den beri buradayız. Hamzabeyli’nde 30 kilometrelik sıraya girdik. Şükürler olsun Ramazan ayının ilk gününde iftarımızı da burada açmak nasip oldu. Aslında daha güzel bir şeyler yapabilirdik ama sırada olduğumuz için çok fazla uğraşamadık. Orucumuzu açtık Ali arkadaşımla beraber. Ben de Kocaeli’nden yükü aldım Almanya’ya gidiyorum. Ailemizden uzağız ve bizi en çok üzen, yoran sadece o oluyor. Ailemizin rızkı için yola çıkıyoruz, alıştık artık. Tek başına burada kuzuda kessek yenmiyor ve onun için arkadaşlarla bir araya gelip yiyoruz. Bütün ülkemizin Ramazan ayı mübarek olsun.”

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Ailelerinden uzakta, yollarda iftar açmanın hüznünü yaşadıklarını belirten Hami Ozkay, tuvalet sorunu yaşadıklarını söyledi. Romanya plakalı bir TIR’ın kasasından mülteci çıktığını söyleyen Ozkay, “Biz zaten böyle sıkıntılar çekiyoruz. Mültecilerden çok çekiyoruz. Brandaları yırtıyorlar, mühürleri kopartıyorlar. Ayrıca Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda çok bekliyoruz” dedi.

‘24 SAAT MÜLTECİ NÖBETİNDEYİZ’

Gümrüklerin çalışmaması nedeniyle sıra oluştuğunu belirten Üzeyir Yıldız, “Bu da yetmezmiş gibi araçlar sollama yapıyor. TIR şoförleri olarak iftarımızı dolaplarımızdaki malzemelerimizle kendi imkânlarımızla yapıyoruz. 24 saattir buradayız. Uyuyamıyoruz zaten, burada mülteci nöbetindeyiz. Halat koparmalar, arabalarımıza girmeler, çadırlarımızı kesmelerle karşı karşıyayız. Tüm arkadaşlarımız bunlarla mücadele ediyor. Her aşağı indiğimizde halatlarımızı, arabalarımızı, mühürlerimizi kontrol ediyoruz. Bizim ne çektiğimizi görmek istiyorlarsa, bizimle 24 saat nöbet tutsunlar ya da tek seferlik sıraya gelsinler. Tuvalet yok, bir şey yok. Çok zor durumdayız” diye konuştu.

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‘GELİP BİZİMLE KONUŞSUNLAR’

İstanbul’dan yükünü araca yükleyip sıraya girdiğini söyleyen tır şoförü Furkan Yormaz, “Yetkililerimiz bu sırayı görmüyor mu? Hafta sonu herkes evinde keyfine bakıyor, TIR’cı yol kenarında sıra beklesin. Böyle olmaz. Gelip sorunun çözümü için görüşme yapsınlar. Bulgaristan mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor yetkililer sesimizi duyuyorsa gelip buraya bir baksınlar, bizimle konuşsunlar” dedi.