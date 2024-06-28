İlk hac kafilesi güllerle karşılandı

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KUTSAL toprakları görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen hacılar, havalimanında aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken duygusal anlar yaşandı. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, hac görevini tamamlayan vatandaşlarımıza gül takdim etti. Kara, “Meşakkatli bir yolculuğun ardından hacılarımızı yoğun bir kalabalığın katılımıyla güllerle karşıladık. Onların sevinç ve mutluluğuna şahit olduk. Hacılarımızın ibadetlerini memnuniyet içerisinde, sorunsuz bir şekilde tamamlamaları bizi mutlu etti. İbadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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