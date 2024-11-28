İlk gün 35 bin sattı

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DER SPIEGEL, pazar araştırma şirketi Media Control verilerine dayanarak kitabın ilk gün 35 bin 46 adet sattığını ve bu satıştan 1.47 milyon Euro gelir elde edildiğini yazdı. Bu rakam, genel anlamda düşük olmasa da bazı diğer popüler kitapların ilk gün satışlarına kıyasla geride kaldı. Ünlü yazar Sebastian Fitzek’in ekim ayı sonunda yayımlanan ‘Das Kalendermädchen’ (Takvim Kızı) adlı romanı, ilk gün tam 80 bin 261 adet satarak yaklaşık 2 milyon Euro gelir elde etmişti. Media Control, Merkel’in kitabının satış performansını etkileyen nedenlerden birinin fiyat farkı olabileceğini belirtti. 736 sayfalık kitap 42 Euro gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulurken, Fitzek’in romanı ise 25 Euro ile okuyucularla buluştu. Merkel’in anıları, dünya liderleri arasında kıyaslandığında ise ortalamanın üzerinde bir performans gösterdi. 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama’nın 2020 yılında yayımlanan ‘Vadedilmiş Bir Ülke’ adlı kitabı, Almanya’da ilk gün sadece 15 bin 594 adet satmıştı. Bu kitabın da satış fiyatı 42 Euro’ydu. Ancak Obama’nın kitabı, pandemi döneminde yayımlanmıştı.

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BÜYÜK SÜRPRİZLER YOK

Merkel’in kitabı, 16 yıllık başbakanlık döneminde karşılaştığı büyük krizler ve aldığı önemli kararları detaylı bir şekilde ele alıyor. 2015/2016 mülteci krizi, dünya ekonomik krizi, Euro bölgesi sorunları ve Ukrayna krizi gibi konular kitabın temel başlıklarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Merkel, DDR’de (Doğu Almanya) geçen çocukluğunu da kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Ancak politikaya dair büyük bir sürpriz vadetmeyen kitap, Merkel’in şimdiye kadar özel tuttuğu hayatına dair küçük detaylar içeriyor. Merkel’in anıları, Almanya’nın modern tarihine tanıklık etmek isteyenler için dikkat çekici bir eser olarak değerlendiriliyor.