İlk doz AstraZeneca, ikincisi...

VEKTÖR türü AstraZeneca’dan sonra yapılacak olan mRNA bazlı aşıların daha çok fayda sağlayacağı görüşünde birleşen sağlık uzmanları, şimdiye kadar ilk aşısını AstraZeneca olanların ikinci aşıyı BioNTech veya Moderna olmasını tavsiye etti. Diğer yandan iki aşı arasındaki sürenin ise en az 4 hafta olması gerektiği belirtildi. AstraZeneca aşısının, grip benzeri hastalık yapan farklı bir virüs türünün (Adonovirüs), laboratuvar ortamında koronavirüsten kopyalanarak elde edilen DNA proteinleriyle modifize edilerek hazırlanmış vektör türü bir aşı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, vektör aşısının, mRNA bazlı aşılarla takviye edilmesi durumunda Delta varyantına karşı çok daha olumlu sonuçlar alındığı bilgisini paylaştı.