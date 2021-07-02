İlk doz AstraZeneca, ikincisi...
Almanya’da Kovid-19’un Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle mevcut aşıların etkilerini gözden geçiren Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), AstraZeneca hakkındaki önerisinde yenileme yaptı. AstraZeneca’nın sadece ilk aşılar için uygun olacağı görüşüne varan STIKO uzmanları, ikinci aşı için yaş farkı gözetmeden mRNA bazlı olan BioNTech ya da Moderna aşısı yapılması önerisinde bulundu.
VEKTÖR türü AstraZeneca’dan sonra yapılacak olan mRNA bazlı aşıların daha çok fayda sağlayacağı görüşünde birleşen sağlık uzmanları, şimdiye kadar ilk aşısını AstraZeneca olanların ikinci aşıyı BioNTech veya Moderna olmasını tavsiye etti. Diğer yandan iki aşı arasındaki sürenin ise en az 4 hafta olması gerektiği belirtildi. AstraZeneca aşısının, grip benzeri hastalık yapan farklı bir virüs türünün (Adonovirüs), laboratuvar ortamında koronavirüsten kopyalanarak elde edilen DNA proteinleriyle modifize edilerek hazırlanmış vektör türü bir aşı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, vektör aşısının, mRNA bazlı aşılarla takviye edilmesi durumunda Delta varyantına karşı çok daha olumlu sonuçlar alındığı bilgisini paylaştı.