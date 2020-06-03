İlk çeyrekte 2.1 milyar Euro zarar

GEÇEN yılın aynı döneminde 342 milyon Euro zarar açıklayan şirketin denetleme kurulu 1 Haziran’da Alman hükümetinin 9 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylamıştı. Analistler, Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan ve en büyük 30 şirketi içeren Alman Birleşik Borsa Endeksi’nden (DAX) şirketin çıkarılacağını öngörüyor. Kararın ise perşembe günü açıklanması bekleniyor.