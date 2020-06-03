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Hürriyet
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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

İlk çeyrekte 2.1 milyar Euro zarar

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İlk çeyrekte 2.1 milyar Euro zarar
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Avrupa’nın ikinci dünyanın ise en büyük dokuzuncu hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkisi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyar Euro zarar ettiğini açıkladı.

GEÇEN yılın aynı döneminde 342 milyon Euro zarar açıklayan şirketin denetleme kurulu 1 Haziran’da Alman hükümetinin 9 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylamıştı. Analistler, Almanya’nın en önemli hisse senedi endeksi olan ve en büyük 30 şirketi içeren Alman Birleşik Borsa Endeksi’nden (DAX) şirketin çıkarılacağını öngörüyor. Kararın ise perşembe günü açıklanması bekleniyor.

İlk çeyrekte 2.1 milyar Euro zarar

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