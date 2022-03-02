İlk antrenmana çıktı

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KAYBETTİĞİ iddia üzerine takımın antrenörü olan Basler, bir gün önce de kulüp yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyerek nasıl antrenör olarak başladığını ve hedeflerini anlatmıştı. Bu işin kendisi açısından eğlenceli bir yanı da olduğunu kaydeden Basler, tekrar antrenör olarak çalışmayı hayal etmediğini ancak girdiği bir iddia üzerine olayların bu şekilde geliştiğini söyledi. Basler, ilk antrenmanda Osnabrück Türkgücü birinci futbol takımının oyuncularıyla tanıştı. Futbolcularla koşu çalışması yapan Basler, yaşadığı tecrübeleri anlattı. Daha önce Bayern Münih, Werder Bremen gibi kulüplerde oynayan Basler, elinden geldiğince futbol bilgisini aktarmaya çalışacağını söyledi. 1996’da Avrupa Kupası’nı da kaldıran Basler, futbolcuların iyi çalışmayla bir üst lig olan Bezirksliga’ya çıkabileceğini belirtti. Ünlü futbol adamının katıldığı ilk antrenmanda takımın antrenörü Ali Uçar da hazır bulundu. Zaman zaman televizyonlarda futbol maçlarını da yorumlayan Basler, fırsat buldukça takımın başında maçlara da çıkacak.