Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

İlk antrenmana çıktı

#Almanya Futbol Efsanesi Mario Basler#Osnabrück Türkgücü#AVRUPADAN HABERLER
İlk antrenmana çıktı

Alman futbol efsanesi Mario Basler, amatör futbol kulübü olan ve mahalle ligi sayılan Kreisliga C’de mücadele eden Osnabrück Türkgücü futbol takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Haberin Devamı

KAYBETTİĞİ iddia üzerine takımın antrenörü olan Basler, bir gün önce de kulüp yöneticileriyle basın toplantısı düzenleyerek nasıl antrenör olarak başladığını ve hedeflerini anlatmıştı. Bu işin kendisi açısından eğlenceli bir yanı da olduğunu kaydeden Basler, tekrar antrenör olarak çalışmayı hayal etmediğini ancak girdiği bir iddia üzerine olayların bu şekilde geliştiğini söyledi. Basler, ilk antrenmanda Osnabrück Türkgücü birinci futbol takımının oyuncularıyla tanıştı. Futbolcularla koşu çalışması yapan Basler, yaşadığı tecrübeleri anlattı. Daha önce Bayern Münih, Werder Bremen gibi kulüplerde oynayan Basler, elinden geldiğince futbol bilgisini aktarmaya çalışacağını söyledi. 1996’da Avrupa Kupası’nı da kaldıran Basler, futbolcuların iyi çalışmayla bir üst lig olan Bezirksliga’ya çıkabileceğini belirtti. Ünlü futbol adamının katıldığı ilk antrenmanda takımın antrenörü Ali Uçar da hazır bulundu. Zaman zaman televizyonlarda futbol maçlarını da yorumlayan Basler, fırsat buldukça takımın başında maçlara da çıkacak.

İlk antrenmana çıktı

İlk antrenmana çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Futbol Efsanesi Mario Basler#Osnabrück Türkgücü#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı