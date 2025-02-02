İlk 100 gün için ‘acil programı’ hazır

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SON haftalarda Almanya’ya düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacıların sınır kapılarından geri gönderilmesi tartışmaları tüm partilerin gündemine yerleşirken, “Başbakan olmak istiyorum” diyen Merz, bunun gerçekleşmesi halinde ilk 100 günde ekonomi, işyeri ve göçe odaklanacaklarını açıkladı. “Refahımız ve güvenliğimiz için acil program” başlıklı hedeflerin başında, Almanya’da artan işsiz sayısının engellenmesi ve ekonomik alanda yeniden canlılık sağlanması için yeni yatırımlara devlet desteği verilmesi, Almanya sınırlarında kontrollerin sistematik hale getirilip kaçak göçün önlenmesi ve sığınmacıların sınır kapılarından geri gönderilmeleri, sosyal yardım nitelikli ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinin yeniden belirlenmesi yer aldı. Dün akşam CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda (MKYK) görüşülen ve yarın Berlin’de düzenlenecek kurultayda karara bağlanacak olan ‘acil programdaki’ hedefler arasında öncelikli olarak şunlara yer verildi:

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FAZLA MESAİYE VERGİ KOLAYLIĞI

* Enerji vergisi kilovat başına en az 5 Cent düşürülecek.

* Bürokrasi büyük ölçüde azaltılacak.

* Tedarik Zinciri Yasası iptal edilecek.

* SPD, Yeşiller ve FDP’nin hayata geçirdiği Kalorifer Yasası iptal edilecek.

* Günlük sabit iş saati yerine haftalık çalışma saati belirlenecek ve insanların esnek çalışmalarına imkân kılınacak.

* Fazla mesailer vergiden muaf tutulacak.

* Gönüllü olarak daha uzun süre çalışmak isteyen emeklilerin ayda 2 bin Euro’ya kadar olan ücretlerinden vergi alınmayacak.

* Yiyecek ve içeceklerde vergi oranı yüzde 7’ye düşürülecek.