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HABERLERAvrupa Haberleri

İlişkiler zarar görmemeli

#Almanya#TÜDEK#Avrupadan Haberler
İlişkiler zarar görmemeli

Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünün 60’ıncı yılı anısına TÜDEK tarafından onur plaketi verilen Türkiye dostu eski Bavyera İçişleri Bakanı ve Başbakanı Günther Beckstein (CSU), insani ilişkilerin siyasi gerginliklerden zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı yaptığı 1993-2007 yılları arasındaki dönemde Türkiye kökenliler arasında kurduğu dostane ilişkiler nedeniyle takdir gören Beckstein, emekliye ayrılmasından sonra da hatırlanıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Dr. Mehmet Günay’ın yanı sıra kendi döneminde görev yapmış çok sayıda bürokratın da davetli olduğu toplantıda Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin toplumun her alanında yaptığı katkılardan övgüyle söz eden Beckstein, “Kültürler arasında var olan birleştirici ilişkiler, son zamanlarda ülkeler arası siyasette ortaya çıkan gerginliklerin altında ezilmemelidir” dedi.

MAYISTA YİNE TÜRKİYE’DEYİM
Türkiye kökenlilerin ülkelerine ve kültürlerine bağlı olmalarının gayet doğal olduğunu söyleyen Beckstein, “Önemli olan karşılıklı anlayışa dayanan ilişkilerin olumlu anlamda devam ederek toplum yaşamına katkı sağlanmasıdır. Almanya ile Türkiye arasında tarihten gelen dostane ilişkilerin ileriki zamanlarda da daha sakin bir ortamda devam edeceğini umut ediyorum” diye konuştu. 50 kez Türkiye’ye gittiğini belirten Beckstein, gelecek mayıs ayında tekrar Türkiye tatiline gideceğini vurguladı.
Onur plaketini Türkiye’de olduğu için toplantıya katılamayan Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TÜDEK) Başkanı Mahir Zaytinoğlu ve Türk basını adına veren gazeteci Orhan Tinengin, Türkler ve Almanlar arasındaki ilişkilere yaptığı olumlu katkılardan dolayı Beckstein’a teşekkür etti. Marmaris restoranda gerçekleşen toplantıya Türkiye kökenli bilim insanları Prof. Dr. Fuat Oduncu, Prof. Dr. Kemal Kemal Orak ile Prof. Dr. Murat Baş da katıldı.

İlişkiler zarar görmemeli

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#Almanya#TÜDEK#Avrupadan Haberler

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