İKUA’dan çırak eğitimi için çözüm arayışı!

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ESSEN’de Bredeney Otel’de düzenlenen kahvaltıda, Çalışma Ajansı’ndan davet edilen uzmanlar Andrea Demler ve Bodo Kalveram işverenleri meslek eğitmenliği konusunda bilgilendirdi. IKUA üyesi olan olmayan farklı iş kollarından davetlilerin katıldığı toplantıda işverenler meslek eğitimi konusunda işveren olarak gençlerle karşılaştıkları sorunları ve meslek eğitmeni belgesi alma prosedürünün zorluklarını dile getirdiler. İKUA Başkanı Dr. Erdal Osmançelebioğlu ikincisini düzenledikleri iş insanları kahvaltısında belirlenen konularda iş insanlarını uzmanlar aracılığıyla bilgilendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Bugün göçmen işverenlerin meslek eğitmeni belgesi edinebilmesi konusunu ele aldık. Çünkü bize gelen şikâyetlerde bu belgeyi edinmenin zorlukları öne çıkıyordu. Pek çok işveren meslek eğitimi vermek istiyor, sektörde çırak ihtiyacı var ancak bu kolay bir süreç değil. Bunun belli başlı şartları var, öncelikle meslek eğiticisi eğitimi almak bir sınava girmek ve başarılı olup bir meslek eğitmeni belgesi almak gerekiyor. Yani her işletme kafasına göre meslek eğitimi veremiyor. Burada bu zorlukları gündeme getirdik ve işverenlere meslek eğiticiliği konusunda kurumsal destek verilmesini ve sürecin kolaylaştırılmasını ifade ettik.

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DİL YETERSİZLİĞİ EN ÖNEMLİ SORUN

Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi dil yani Almanca yetersizliği. İşverenlerin önemli bir kısmı ve son yıllardaki göç dalgasıyla gelen göçmenlerin de önemli bir bölümü Almanca sorunu yaşıyor. Yani meslek eğitimi vermek isteyen göçmen işverenler, meslek eğitmeni belgesi almak için gerekli olan sınavı başaracak düzeyde Almancaya hâkim değiller. Ama mesleklerini çok iyi biliyorlar. Biz İKUA olarak bu dil sorununun aşılması konusunda kurumsal bağlamda yabancı-göçmen kökenli işverenlere yardımcı olunmasını istedik. Ayrıca meslek eğitmeni belgesini eskiden işverenler çok daha kolay alıyorlardı. Şimdi bunu çok zorlaştırdılar. Özellikle göçmen işverenlerin yetersiz Almanca bilgileriyle bu sınavı başarmaları çok zor mümkün değil. İş Ajansı bunu biliyor ancak nasıl bir düzenleme yapılacak kesin bir şey henüz yok. Ama bunun üzerine konuşuluyor. Mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor.”

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GÖÇMEN EKONOMİSİ

Toplantıya katılan SPD Essen Belediye Meclisi Üyesi Caner Aver, kendilerinin göçmen ekonomisini, göçmen kökenli işverenleri çok önemli gördüklerini, onları ekonomiye daha çok dahil edebilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek destek olabilmek için çalıştıklarını ifade etti. İş Ajansı Genel Müdürü Andrea Demler, İş Ajansının göçmen kökenli işverenlere, destek olmak için çalıştığını, ancak Almancanın genel olarak önemli olduğuna, bunun entegrasyonun en en önemli unsuru olduğuna vurgu yaptı. Çıraklık eğitiminin önemine de değinen Demler kısa süreli staj gibi çıraklık eğitimi uygulamasının, ilk etapta hem işveren hem de genç çıraklar için uyum sağlama, mesleği tanıma, her iki tarafın da birbirini tanıması açısından önemli olduğunu ifade etti. Yeni yılda bu konularla ilgili göçmen ekonomisine katkı sağlama amaçlı etkinlikler yapacaklarını duyurdu. İş Ajansı MEO Bölge Müdürü Bodo Kalveram, kendi meslek eğitiminden de örnekler vererek bugünkü meslek eğitimi yapan gençlerin en başta motivasyon, oryantasyon eksikliklerine değindi. Bu konularda karşılaşılan sorunlar da başta olmak üzere, bir göçmen ekonomisi danışmanlık departmanı oluşturduklarını ve yeni yılda hayata geçirileceğini, bu şekilde göçmen- yabancı kökenli iş insanlarının iş dünyasında karşılaştıkları sorunlarla daha yakından ilgilenilebileceğini ifade etti.

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