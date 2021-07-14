‘İktidara gelirsek kısıtlama olmayacak’

BUNDAN böyle sert kısıtlama yöntemlerine gerek olmadığını belirten Lauterbach, “Koronavirüs riskiyle yaşamayı artık öğrenmeliyiz. Örneğin aşı olmadan diskoteğe giden bir insan, orada koronavirüse yakalanma riski olduğunu bilmeli” diye konuştu. Koronanın uzun bir süre daha insan yaşamından çıkmayacağını söyleyen Lauterbach, pandemiyle mücadelede özgürlüklerin kısıtlanmasından yana olmadığını vurguladı.

Diğer yandan Robert Koch Enstitüsü’nün güncel verilerine göre Almanya’da koronavirüs vakaları neredeyse üç katına çıktı. Bir önceki gün 646 olarak açıklanan vaka sayısı 1548’e çıktı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 738 bin 683’e yükseldi. Son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüsten bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 91 bin 287 olarak belirlendi. Haftalık insidans değeri de 6.5’ten 7.1’e yükseldi.

MASKE ZORUNLULUĞUNA SON

Kısıtlamalarla ilgili genel tartışmalar devam ederken Almanya’da ilk olarak Saksonya eyalet yönetiminin kapalı mekânlar dahil maske takma zorunluluğunu kaldırdığı bildirildi. Yapılan hükümet açıklamasında, insidans değeri 10’un altında kaldığı müddetçe maske mecburiyeti olmayacağı duyuruldu. Gelecek kış mevsimi için pandemi yönetim planını açıklayan Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) de diskotek, bar ve meyhane gibi eğlence yerlerinin sadece aşı olanlar için açılmasının düşünüldüğünü söyledi. Aşı olanlara daha fazla özgürlük tanınacağını belirten Söder, bu durumda tatilden dönenlere karantina kısıtlaması olmayacağını ve büyük etkinliklere giriş kolaylığı gibi olanaklar sağlanacağını duyurdu. Genel bir aşı mecburiyetine karşı olduğu belirten Söder, buna herkesin kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Federal hükümetin şimdilik ücretsiz olan PCR ve hızlı korona testlerini aşı olmayanları teşvik amacıyla paralı hale getirmeyi planladığı bildirildi.