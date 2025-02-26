İktidar Bakan Santache’ye sahip çıktı

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Bakan Santanche’nin Kovid-19 salgını (2020-2021) sırasında yöneticisi olduğu Visibilia yayıncılık şirketinin, kıdem tazminatlarına yönelik ödemelerde İtalya Sosyal Güvenlik Kurumu’na (INPS) karşı ağır dolandırıcılık suçu işlediği şüphesiyle yargılanacak olması, ikinci kez parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin gündemine geldi. Muhalefetteki sol partilerin, bugüne kadar istifa çağrısı yaptıkları 63 yaşındaki Santanche’nin bakanlığının düşürülmesi için verdikleri güvensizlik oyu önergesi dün Temsilciler Meclisi genel kurulunda tartışıldı ve ardından oylandı.

Genel kuruldaki görüşmeler sırasında söz alan Santanche, muhalefetin kendisi hakkında ikinci kez güvensizlik oyu önergesi verdiğini hatırlatarak, “Bir şeyden eminim, bana saldırılarınız ve zulmünüz burada bitmeyecek. Yakında başka bir ön duruşma olacak. Şimdiye kadar suçlamayı duyduk. Eğer suçlanırsam istifamı da değerlendireceğim. Ama bunu tek başıma yapacağım. Baskı ve zorlama olmadan” diye konuştu.

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‘DÜRÜST DAVRANMIYOR’

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte ise Bakan Santanche’nin dürüst davranmadığını, kendilerinin de bundan hoşnut olmadıklarını söyledi. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da bakan hakkındaki güvensizlik oyu önergesi görüşülürken, Başbakan Giorgia Meloni’yi meclisten kaçmakla itham etti.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada, 134 “Evet” oyuna karşılık, iktidardaki sağ partilerin 206 “Hayır” oyuyla güvensizlik oyu önergesi reddedildi. Sol muhalefet, Nisan 2024’te de söz konusu soruşturmada adı geçtiği için Santanche hakkında güvensizlik oyu önergesi vermiş, bu önergede Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada reddedilmişti.