İklim değişikliğinin Almanya’ya maliyeti 730 milyar euro!

Haberin Devamı

GLASGOW’da bu hafta sonu yapılacak olan COP26 isimli Dünya İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayımlanan raporda toplumun siyaset ve ekonomi gibi ilgili kesimlerinin acil önlem alamaması durumunda büyüme hızının yıllık olarak ortalama yüzde 0.6 oranında azalma göstereceği vurgulandı. 2070 yılına gelindiğinde Almanya’da 470 bin kadar iş yerinin kayıp olacağı belirtilen raporda, iklim değişikliğinden kaynaklı insan sağlığı sorunlarının ise tam olarak kestirilemediğine işaret edildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE DÖNÜŞÜM

İklim değişikliğiyle yeterli düzeyde mücadele edebilmek için ise endüstrinin tamamen karbondan arındırılması ve yenilenebilir enerjiye dönüşüm gibi yüksek maliyet gerektiren yatırımların gerekli olduğu belirtildi. Aynı zamanda tarım alanlarının kaybolmasına neden olan iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye ne kadar erken başlanırsa, o kadar kazanç sağlanacağı ifade edilen raporda, 2038 yılının dönüşüm yılı olacağı, o yıla kadar yeterli önlemler alınabildiği takdirde büyüme hızının tekradan normale dönebileceği vurgulandı. Diğer yandan iklim değişikliğine bağlı sorunlardan kurtulabilmek için tek başına önlem almanın yeterli olamayacağı, küresel ölçekte ortak çalışma gerektiğinin altı çizildi.