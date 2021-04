İkizlerin hayatta kalma mucizesi

GEÇEN yıl hamile olduğunu öğrenen Christina Kallenci, ikiz bebekleri olacağını öğrenince çok mutlu oldu. Ancak tahmini doğum tarihi Nisan 2021 olarak bildirilen ikizler, beklenmedik bir şekilde çok erken dünyaya geldi. Hamileliğin 26’ncı haftasında tam da Noel döneminde aşırı sancılar gelmesi üzerine çift hastaneye gitti. “Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum” diyen Christina Kallenci, hastaneye vardığında bunların doğum sancıları olduğunu öğrendi. Doğum ekibi, bebeklerin doğumunu engelleyemeyeceklerini anlayınca, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri ve hayatta kalmaları için hazırlıklara başladı. Çiftin bebekleri Dilara ve Nala, doğum tarihinden yaklaşık 3 ay önce 20 Aralık 2020’de, 640 ve 660 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Başhekim Dr. Jan-Claudius Becker, Ömer Kallenci, Christina Kallenci, Dr. Marita Horstkemper. (Soldan sağa)

HER ALARM ÇALDIĞINDA...

Doğumdan hemen sonra özel olarak hazırlanan küvöze yerleştirilen bebeklerin anne karnındaki gibi yaşam şartları sağlandı. Hastanenin başhekimi Dr. Jan-Claudius Becker, sessiz, karanlık ve anne karnının sıcaklığına benzer bir ortam hazırlandığını söyledi. Bebeklerin özellikle beyin gelişimi süreçlerinin desteklendiğini belirten Dr. Becker, bu süre içinde anne karnındaki gibi tipik ideal bir gelişim sağlandığını kaydetti. İkizler, erken doğan bebeklerde sıkça görülen sorunları bir bir aştı. İlk dört günü beyin kanaması olmadan geçiren bebeklerin solunumları da düzgündü. Bu süreçte çok zorlandığını belirten Christina Kallenci, “Bebekler küvözdeyken, tıbbi araçlar her alarm çaldığında bebeklerimi kaybedeceğim diye kalbim duracak gibi oluyordu. Ancak hastane görevlileri ve eşim her an yanımda bana destek oldu” dedi. Son üç ayda gelişimlerini hızlı bir şekilde tamamlayan ikizler 4 kat kilo aldı ve iki normal bebek gibi gözleriyle çevreyi izlemeye başladı. İkizler şimdi anne ve babalarıyla evlerinde yaşıyor.