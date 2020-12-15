İkizlerden biri yakalandı

Edinilen bilgiye göre soygunla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve bu yüzden de hakkında arama kararı bulunan 21 yaşındaki zanlı, bir yakınıyla buluşmak için randevulaştığı Neukölln semtindeki yüksek binalardan birinin içinde özel güçlere mensup sivil polislerce kıskıvrak yakalandı. Yakalananın Muhammed Remo olduğu kaydedildi. İkiz kardeşi Abdul Majed Remmo ise hâlâ firari. Abdul Majed Remmo Muhammed Remo

Dresden kentindeki Yeşil Kubbe Müzesi 25 Kasım 2019'da gece yarısı soyulmuştu. Soyguncular elektrikleri kestikten sonra demir parmaklıkları kırıp pencereden girmişlerdi. Yanlarında getirdikleri küçük baltayla paha biçilmez mücevheratların sergilendiği vitrinlerin camlarını kıran soyguncular, ellerine geçen ne kadar sayıda değerli kültür eserleri varsa hepsini sırt çantalarına koymuşlardı. Soygunu başarıyla gerçekleştiren kimliği belirsiz soyguncuları yakalamak için Dresden polisi ve savcılığı bir yıl boyunca delil topladı. Savcı ve polis, soruşturma sürecinde topladıkları deliller ışığında Berlin'deki arap Remmo aşiretinden şüphelenmişlerdi. Bir süre önce bin 600 polisle Berlin'de operasyon düzenleyen emniyet, aranan beş şüpheliden üçünü yakalamıştı. Yakalananlar arasında Berlin Bode Müzesi'nden 100 kilo ağırlığındaki altın parayı çalmaktan suçlu bulunan bir kişi de vardı. İkiz kardeşler ise baskını önceden haber aldıkları için izini kaybettirmeyi başarmıştı. Polis şimdi beşinci zanlı olan Abdul Majed Remmo'nun peşinde.



