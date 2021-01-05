İkiz çekirge ikinci kez sıçradı

SORUŞTURMAYI yürüten Dresden Savcısı’nın emriyle geçen kasım ayında binlerce polisin katıldığı baskınla Berlin’de çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapılmıştı. Sabah saatlerinde gerçekleşen baskınlar sonucu, üç şüpheli yakalanmış, Abdul Majed Remmo ve ikizi Muhammed ise kayıplara karışmıştı. Polis, 14 Aralık’ta ise Muhammed’in Neuköll’de bulunduğu adresi tespit etmiş ve kıskıvrak yakalamıştı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR

Bugün düzenlenen baskında ise firari Abdul Majed yine kaçmayı başardı. Baskın yapılan evde firari bulunamazken, evde cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi. Polis, telefon ve sim kartlarını inceleyerek firariyi yakalamayı planlıyor. Dresden Savcılığı’ndan yapılan açıklamada firarinin Interpol tarafından arandığını belirtilirken, yakalanmasının da an meselesi olduğuna dikkat çekildi.





İZLERİNİ KAYBETTİRMİŞLERDİ

Dresden’deki Yeşil Kubbe Müzesi 25 Kasım 2019 tarihinde kimliği belirsiz kişilerce soyulmuştu. Paha biçilmez sanat eserlerini, pırlanta, altın, yakut ve benzeri mücevheratları çalmak için müzedeki vitrinlerin camlarını baltalarla kıran soyguncular, sırt çantalarını doldurarak izlerini kaybettirmeyi başarmıştı. Telefon görüşmeleri üzerinden iz süren polis ve savcılık yetkilileri, soygunu Berlin’de yaşayan Arap Remmo aşiretine bağlı kişilerce gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Beş kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Beş şüpheliden dördü cezaevine konmuştu.