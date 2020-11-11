İkisi de aynı cezayı aldı

GENÇLİK Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlu bulunan sanıklara verilen hapis cezaları ertelendiği için sanıklar cezaevine girmeyecek. Geçen haziran ayında çıkan olaylar nedeniyle Stuttgart savaş alına dönmüştü. Olaylar sırasında çok sayıda polis yaralanmış, çok sayıda gösterici de gözaltına alınmıştı. Kentin merkezindeki iş yerleri de saldırı sonucu zarar görmüştü. Hâkimin 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği 18 yaşındaki sanığın avukatı alınan cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Yaşananların doğru olmadığını belirten avukat, ancak verilen cezanın yüksek olduğunu savundu. 19 yaşındaki sanığın avukatının ise karara itiraz edip etmeyeceği henüz belli değil. Haziran ayında meydana gelen saldırılarla ilgili 100 kadar davanın görülmesi bekleniyor.