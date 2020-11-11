İkisi de aynı cezayı aldı
Stuttgart’ta yaklaşık beş ay önce çıkan olaylara karışan iki sanığın yargılandığı davalarda kararlar çıktı. Kamu barışını bozmak, adam yaralamak ve mala zarar vermekten suçlu bulunan 18 ve 19 yaşlarında iki sanık, yargılandıkları farklı mahkemelerde aynı cezayı aldı. 2 yıl 6 ay hapis.
GENÇLİK Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlu bulunan sanıklara verilen hapis cezaları ertelendiği için sanıklar cezaevine girmeyecek. Geçen haziran ayında çıkan olaylar nedeniyle Stuttgart savaş alına dönmüştü. Olaylar sırasında çok sayıda polis yaralanmış, çok sayıda gösterici de gözaltına alınmıştı. Kentin merkezindeki iş yerleri de saldırı sonucu zarar görmüştü. Hâkimin 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği 18 yaşındaki sanığın avukatı alınan cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Yaşananların doğru olmadığını belirten avukat, ancak verilen cezanın yüksek olduğunu savundu. 19 yaşındaki sanığın avukatının ise karara itiraz edip etmeyeceği henüz belli değil. Haziran ayında meydana gelen saldırılarla ilgili 100 kadar davanın görülmesi bekleniyor.
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