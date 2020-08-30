İkisi de aday olmayacak

YAZILI açıklama yapan 64 yaşındaki Riexinger hem eş genel başkanlığa hem de partinin başka organlarına adaylığını koymayacağını duyurdu. “Çok severek eş genel başkanlık yaptım. Partiyi ülke genelinin partisi yaptığımız için de gurur duyuyorum. Partiyi büyüttük. Sol Parti, Federal Meclis’in istikrarlı bir gücü haline geldi. Bundan sonra da umut veren ve etkileyen bir parti olması için çalışacağım” diyen Riexinger, 2021’de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde milletvekili adayı da olmuyor.

Riexinger, 2017’den beri Federal Meclis milletvekilliği görevi yürütüyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Kipping ise 2005’ten beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor. 42 yaşındaki Kipping’in 2021 seçimlerinden sonra partisinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı olmak istediği iddia ediliyor. Kipping ve Riexinger yaklaşık 8 yıldır parti liderliği koltuğunda oturuyorlar. İkilinin yerine kimlerin aday olacağı ise henüz belli değil.