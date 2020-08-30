MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİkisi de aday olmayacak
GeriAvrupa İkisi de aday olmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30.08.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

İkisi de aday olmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkisi de aday olmayacak
Abone Olgoogle-news

Sol Parti’de Eş Genel Başkanları Katja Kipping ile Bernd Riexinger, ekim ayında yapılacak parti kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı.

YAZILI açıklama yapan 64 yaşındaki Riexinger hem eş genel başkanlığa hem de partinin başka organlarına adaylığını koymayacağını duyurdu. “Çok severek eş genel başkanlık yaptım. Partiyi ülke genelinin partisi yaptığımız için de gurur duyuyorum. Partiyi büyüttük. Sol Parti, Federal Meclis’in istikrarlı bir gücü haline geldi. Bundan sonra da umut veren ve etkileyen bir parti olması için çalışacağım” diyen Riexinger, 2021’de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde milletvekili adayı da olmuyor.
Riexinger, 2017’den beri Federal Meclis milletvekilliği görevi yürütüyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Kipping ise 2005’ten beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyor. 42 yaşındaki Kipping’in 2021 seçimlerinden sonra partisinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı olmak istediği iddia ediliyor. Kipping ve Riexinger yaklaşık 8 yıldır parti liderliği koltuğunda oturuyorlar. İkilinin yerine kimlerin aday olacağı ise henüz belli değil.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle