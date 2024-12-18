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İkinci turda seçildi

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Saksonya#Michael Kretschmer
İkinci turda seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:07

Almanya’nın Saksonya eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, eyalet parlamentosunda yapılan oylamada tekrar başbakan seçildi.

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CDU’lu 49 yaşındaki Kretschmer, eyalet parlamentosunda yapılan oylamada ilk turda 120 oydan 51’ini alarak gerekli salt çoğunluğu sağlayamadı. Yapılan ikinci tur oylamada Kretschmer, 120 oydan 69’unu alarak gerekli çoğunluğu elde edip tekrar başbakan seçildi. Kretschmer, sonucun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün birlikte yola çıkabiliriz. Birlik olursak birçok zorluğun üstesinden gelebiliriz” dedi. Saksonya eyaletinde CDU ile SPD azınlık koalisyonu hükümetini oluşturuyor.

 

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#ALMANYA#Saksonya#Michael Kretschmer

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