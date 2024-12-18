İkinci turda seçildi

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CDU’lu 49 yaşındaki Kretschmer, eyalet parlamentosunda yapılan oylamada ilk turda 120 oydan 51’ini alarak gerekli salt çoğunluğu sağlayamadı. Yapılan ikinci tur oylamada Kretschmer, 120 oydan 69’unu alarak gerekli çoğunluğu elde edip tekrar başbakan seçildi. Kretschmer, sonucun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün birlikte yola çıkabiliriz. Birlik olursak birçok zorluğun üstesinden gelebiliriz” dedi. Saksonya eyaletinde CDU ile SPD azınlık koalisyonu hükümetini oluşturuyor.