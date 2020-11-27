İkinci Selçuk Yaşar Ödülü Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’nin

YAŞAR Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü ikinci yılında sahibini buldu. Geçen yıl Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreni, bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 2020 yılının teması, Selçuk Yaşar’ın tüm hayatı boyunca üzerinde önemle durduğu üç kavram ‘Bilim, Birlik ve Başarı’dan biri olan ‘Bilim’ olarak belirlendi. Ödülün sahibi, teknoloji alanında yaptığı uluslararası çalışmalarıyla dünyada adından söz ettiren; özellikle ‘temiz enerji’ konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan; plastik organik güneş pilleri konusundaki çalışmasıyla dünyadaki ilk patent ve yayına sahip olan Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu. ‘BİLGİ EN ÖNEMLİ GÜÇ’

Bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden oluşan seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Prof. Dr. Ahmet Evin, Prof. Dr. Gürbüz Güneş, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Prof. Dr. Banu Onaral yer aldı. Yiğitbaşı, “Yaşar Üniversitesi olarak, bilginin en önemli güç olduğuna inanırız. Evrensel bilginin birikimiyle beslenerek yeni bilgiler üretir ve insanlığın yararına sunmak için çalışırız. Evrensel standartlara ve etik kurallara uyarak bilgiyi üretir, insanlığın yararı için paylaşırız. Tüm bu değerler temayı oluştururken bizlere yol gösterici oldu. Sayın Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için yeni fikirlerin geliştirilmesi konusundaki akademik çalışmaları ve teknoloji alanında yaptığı uluslararası yayınlarla bilim dünyasına katma değer sağlamaktadır. Bizler her yıl yeni bir tema altında ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve kurumları seçerek Selçuk Yaşar Ödülü’nü vermeye ve kurucumuzun hayalleri ışığında hep beraber çalışıp emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. BİLİMSEL YAKLAŞIM İDDİASI...

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, “Sayın Selçuk Yaşar’ın eğitime, bilime sağlamış olduğu katkılarla kurulan Yaşar Üniversitesi’nin temel değerleri; insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, yenilikçilik ve uluslararasılıktır. Bilimsel yaklaşım iddiasıyla yola çıkan üniversitelerin bilim ödüllerine katkısı yadsınamaz. Kurucumuzun şu sözleri bize daima rehber olmuştur: ‘Bilgiye, ilme ve tecrübeye kıymet vermeyen bir ortamın içine itilmekten şiddetli korunmalıyız’. Bizler de bilgiyi destekleyen ve bilgiye kıymet veren ortamları oluşturabilmek için bu değerli ödülü hayata geçirmekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

‘GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ ENERJİSİNDE’

Ödülün bu yılki sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, “Beni Selçuk Yaşar 2020 Yılı Ödülü’ne layık gören komisyonunun değerli üyelerine ve Yaşar ailesine çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiyemizin enerji ihtiyacını dışarıdan ithal ettiğimiz petrol ve doğal gazlarla karşılamaya çalışırken bin bir zorluklarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Halbuki ülkemizin güneşi hem Türkiye’nin enerjisini hem de bu enerjiden elde ettiğimiz başarıları yurt dışına satabilmemize yetecek kapasitededir. Bir sene içinde, bir metrekareye Türkiye’nin pek çok yerinde 1000 kilowatt saatten fazla enerji gider. Bu enerjiyi toplayıp bizim için kullanabilecek bir durumda elektrik enerjisine ve hatta kimyasal enerjiye dönüştürebilirsek dışa bağımlılığımız tümüyle azalacak ve kendi içimizde yeterlilik sağlanacaktır. Bunun ekonomik, politik ve hatta istiklal ve istikbal boyutu vardır. Türkiye’nin istiklali ve istikbali güneş enerjisindedir”.