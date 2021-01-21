İkinci kez yakalandığı virüse yenik düştü

WDR, NDR ve Süddeutscher Zeitung’un ortak yaptığı habere göre 73 yaşındaki hasta tedavi gördüğü Baden Württemberg’de yaşamını kaybetti. Eyalet Sağlık Bakanlığı da ölümü doğruladı. Freudenstadt’da yaşayan adam, ilk kez nisan ayında koronavirüse yakalandı. Tedavi gördü ve virüsü yendi. İkinci kez ise aralık ayında virüs bulaştı. Bu kez virüsü yenemedi. 11 Ocak’ta akciğer iltihabı ve çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölen kişinin kronik kalp hastası olduğu belirtildi.

YETERİ KADAR ANTİKOR

Baden Württemberg Eyalet Sağlık Bakanlığı Hastalıklardan Koruma Dairesi Başkanı Stefan Brockmann, hastanın ölümüyle ilgili, “Muhtemelen ilk enfeksiyon sonrasında vücut güçlü bir bağışıklık sistemi geliştiremedi” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar ilk enfeksiyonda eğer hastanın vücudu yeteri kadar antikor üretemezse, virüsün ikinci kez bulaşma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekiyor. Uzmanlar, normal şartlarda ikinci kez enfeksiyonu kapan kişilerin hastalığı daha kolay atlattığı görüşünde birleşiyor.