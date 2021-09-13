İkinci kez kozlarını paylaştılar... Scholz yine...

ÖZEL televizyon kanalları RTL ve NTV’den sonra pazar akşamı Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD ve İkinci Televizyon Kanalı ZDF’te canlı yayınlanan programda, üç başbakan adayı da seçmenlerin desteğini almak için ter döktü. Maybrit Illner ile Oliver Köhr’ün moderatörlüğünde 90 dakika süren programda zaman zaman CDU/CSU’nun adayı Laschet ile SPD’li rakibi Scholz arasında karşılıklı sataşmalar ve suçlamalar yaşandı. Laschet, Scholz’u, Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde bir bankanın kara para aklamasına ve vergi kaçırmasına karşı kararlı bir şekilde mücadele etmemekle suçladı. Aynı zamanda geçen hafta savcılığın Federal Maliye Bakanlığı’nda bakanlığın bir biriminde arama yapmasını bakan Olaf Scholz’un eleştirmesine de tepki gösterdi. Laschet, Almanya’da hukukun bağımsız olduğuna dikkati çekerken ancak popülistlerin bu yönde bir eleştiride bulunabileceğini söyledi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, Laschet’i, bazı konularda doğruları söylemekle suçladı.

SOL PARTİ SANCISI

Armin Laschet, SPD’li rakibi Olaf Scholz’a NATO’ya karşı olan, Almanya’nın Avrupa Birliği’ni (AB) terk etmesinin Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın lağvedilmesini isteyen Sol Parti ile ortaklık edip etmeyeceklerini defalarca sordu. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu konuda somut bir yanıt vermekten kaçınan Scholz, “Almanya’yı yönetmek isteyen, net pozisyonlara sahip olmalı. Transatlantik iş birliğinden yana olması, NATO’nun güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve güçlü bir Avrupa Birliği’nden yana olması gerekir” dedi. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock ise Sol Parti’nin demokratik bir parti olduğunu söyledi ve seçimlerden sonra iş birliği yapabilecekleri sinyali verdi. Dış politikada ve iç güvenlik gibi konularda Sol Parti’yle ihtilaflarının bulunduğunu belirten Baerbock, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarının altını çizdi. Aşırı sağa karşı sınırlar çizdiğini belirten Laschet de, “Demokrasi için en büyük tehdit aşırı sağdan geliyor” dedi. Aşırı sağcılık ve ırkçılarla mücadele ettiğini ifade eden Laschet, bunların parlamentoya ait olmadıklarını söyledi.

VARLIK VERGİSİ

Laschet, pandeminin getirdiği yükün altından kalkılması için yatırımların teşvik edilmesini savunurken, vergi artışına karşı olduklarını söyledi. Yüksek gelirlilerden daha fazla ‘varlık vergisi’ alınmasından yana olduklarını açıklayan Scholz ile Baerbock ise asgari saat ücretinin 12 euroya yükseltilmesinde de kararlı olduklarını vurguladılar. Laschet, Almanya’daki sağlık sigortası sisteminin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. İsteyenlerin şimdi olduğu gibi özel hastalık sigortası yaptırmalarına tam destek verdi. Scholz ile Baerbock ise herkesin sağlık sigortası yaptırabileceği bir ‘yurttaşlık sigortası’ sisteminin hayata geçirilmesinden yana olduklarını açıkladı. Adayların hepsi iklim korunmasına ve dijitalleşmeye öncelik tanıma sözü verdi.

SCHOLZ ÖNDE

Adayların kozlarını paylaştığı canlı yayına paralel olarak yapılan kamuoyu yoklamalarında, daha önce de olduğu gibi yine yarışı SPD’li Olaf Scholz’un kazandığı ortaya çıktı. İzleyicilerin yüzde 41’inin Scholz’u, yüzde 27’sinin Armin Laschet’i, yüzde 25’inin de Annalena Baerbock’u ‘çok daha inandırıcı ve güven verici’ bulduğu belirlendi.