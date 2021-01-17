İkinci kez kaybetti ama bırakmıyor

FRIEDRICH Merz, Merkel’in CDU lideri ve başbakan seçilmesinin ardından 2009’da aktif siyasetten çekildi. Merkel’e karşı şans göremeyen Merz, özel sektöre geçti ve başarılı da oldu. Merkel’in CDU liderliğini bırakacağını açıklaması üzerine yeniden ümitlenen Friedrich Merz siyasete geri döndü. Partide sağ kanadı temsil eden Merz 2018’de liderlik yarışını Merkel’in desteklediği Annegret Kramp Karrenbauer’e karşı kılpayı kaybetti. Ama parti içinde mücadeleyi devam ettirdi. Partide bütünleşmeyi sağlayamayan Kramp Karrenbauer sonunda havlu attı. Merz yeniden aday oldu.

‘DESTEKLEYECEĞİM’ DE DEMEDİ

Cumartesi günü yapılan kurultayda CDU lideri ve başbakan adayı olma şansı yarışını ikinci kez bu sefer Armin Laschet’e karşı kaybetti. Partinin bir şirket CEO’suna değil, takım kaptanına ihtiyacı var diyen ve seçimi kazanan Armin Laschet, Merz’e parti meclisine aday olması teklifinde bulundu. Laschet’i sadece tebrik etmekle yetinen, ama “Destekleyeceğim” de demeyen Merz, yine ani bir çıkışla şaşırttı.

HEMEN BAKANLIK İSTEDİ

Kurultayda 1000 delegeden 466’sının oyunu alan ve parti tabanından geniş destekle cesaret bulan Merz, Merkel kabinesinde Peter Altmaier’in yerine hemen Ekonomi Bakanlığı koltuğu istedi. Merkel’den bu talebe ‘hayır’ yanıtı gecikmedi. Sözcü Steffen Seibert kabinede bir değişiklik planı olmadığını açıkladı. Merz bu çıkışıyla yeni parti lideri seçilen Laschet’in Merkel’in karşısındaki gücünü test etmek ve zayıf olduğunu göstermek istedi. Ancak Merz’in çıkışı onu destekleyenler arasında da düş kırıklığına yol açtı. Merz bu çıkışıyla parti içinde mücadeleyi devam ettireceği mesajını da verdi.

LASCHET’İN İŞİ ZOR

Yeni parti Genel Başkanı seçilen Armin Laschet’in işi kolay görünmüyor. Laschet’i bir yanda kendi partisi içinde bütünleşmeyi sağlamak, Merz’in başını çektiği partinin sağ kanadını merkezde birleştirmek, diğer yanda başbakan adaylığına adı geçen kardeş parti CSU lideri Markus Söder’e karşı bir yarışı daha kazanmak için yoğun ve zorlu bir mücadele bekliyor.