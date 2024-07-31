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İkinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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#ALMANYA#Denizli#Vefat
İkinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:19

Almanya’dan ailesiyle birlikte Denizli’ye izine giden kadın, ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

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OLAY, Denizli’nin Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan Selma Zeybek (59) ailesiyle Denizli’ye gitti. Dün sabah saatlerinde ikinci katta bulunan evinin balkonuna çıkan Zeybek aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Selma Zeybek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz düşme sebebi bilinmeyen Zeybek’in psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Zeybek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İkinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti


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#ALMANYA#Denizli#Vefat

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