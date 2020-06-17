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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

İkinci izin CureVac’a

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İkinci izin CureVac’a
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Biyoteknoloji şirketi CureVac’tan yapılan açıklamada, Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü ve Belçika İlaç ve Sağlık Ürünleri Federal Ajansı’nın, şirketin geliştirdiği mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının insanlar üzerinde test edilmesine izin verdiği belirtildi.

CureVac, Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’ten sonra geliştirdiği Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilmesine izin verilen ikinci şirket oldu. Şirket yetkilileri, testlerin Almanya ve Belçika’da yapılacağını belirterek, Kovid-19 aşısının gelecek yılın ortalarında piyasaya sürülebileceğini bildirdi. Alman hükümeti, 15 Haziran’da, borsada işlem görmeyen CureVac’ın yüzde 23 hissesini 300 milyon Euro’ya satın almak için şirketin en büyük hissedarı SAP kurucu ortağı Dietmar Hopp ile anlaşmıştı.

İkinci izin CureVac’a

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