İkinci izin CureVac’a

CureVac, Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’ten sonra geliştirdiği Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilmesine izin verilen ikinci şirket oldu. Şirket yetkilileri, testlerin Almanya ve Belçika’da yapılacağını belirterek, Kovid-19 aşısının gelecek yılın ortalarında piyasaya sürülebileceğini bildirdi. Alman hükümeti, 15 Haziran’da, borsada işlem görmeyen CureVac’ın yüzde 23 hissesini 300 milyon Euro’ya satın almak için şirketin en büyük hissedarı SAP kurucu ortağı Dietmar Hopp ile anlaşmıştı.