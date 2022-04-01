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İkinci Dünya savaşından sonra en büyük kriz!

#Almanya-Rusya-Ukrayna#BASF’İn Yönetim Kurulu Başkanı Martin Brudermüller#AVRUPADAN HABERLER
İkinci Dünya savaşından sonra en büyük kriz

Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya’nın önde gelen sanayi kuruluşları büyük endişe yaşıyor. Rusya’dan gaz ve petrol gelmemesi durumunda Almanya ekonomisinin çok büyük zarar göreceğini söyleyen Alman Sanayi devi BASF’in Yönetim Kurulu Başkanı Martin Brudermüller, “Rusya’nın gazı kesmesi veya olası boykot durumunda büyük felaket olur” dedi.

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KONUYLA ilgili Frankfurter Allgemeinen gazetesine konuşan Brudermüller, uzun süreli gaz kesintisinin İkinci Dünya savaşından sonraki en büyük ekonomik krize neden olacağını vurgulayarak, küçük ve orta ölçekli birçok şirketin batma noktasına geleceğine dikkat çekti. Boykot çağrıları yapanların durumun ehemmiyetini tam kavrayamadıklarını belirten Brudermüller, “Uzun yıllar sonucu oluşturduğumuz ekomomi sistemini yıkmayı mı istiyoruz? Böyle bir deneme çok sorumsuzluk olur” dedi.

RUSYA’DAN ÇOK ALMANYA’YA ZARAR VERECEK
Federal hükümetin bayındırlık ve enerji danışmanlarından Lamia Messari-Becker de, Rus gazının kesilmesinin uzun süre düzeltilemeyecek sonuçlar doğuracağını belirterek, ekonomide olumsuz domino etkisi yapacağı uyarısında bulundu. Siemens Enerji Başkanı Christian Bruch ise kısa süreli bir boykotun bile Rusya’dan çok Almanya’ya zarar vereceğini belirterek, “Bazı branşlar için gaz hayati önem taşıyor. Örneğin cam endüstrisindeki çalışma sistemlerinin soğuması durumunda artık çok geç kalınmıştır” dedi. Almanya’nın en büyük cam üreticilerinden Wiegand’ın sahibi Nikolaus Wiegand ise en kötü senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını belirterek, milyonluk zarardan kurtulmak için gaz enerjisiyle yüksek ısıda tutulan fabrikalardaki eritme tanklarının kontrollü şekilde devre dışına bırakmak üzere uğraş verdiklerini söyledi.

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#Almanya-Rusya-Ukrayna#BASF’İn Yönetim Kurulu Başkanı Martin Brudermüller#AVRUPADAN HABERLER

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