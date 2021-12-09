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‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük kriz’

#Karl Lauterbach#SPD#Omikron
‘İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük kriz’

ZDF’e konuşan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), koronavirüs salgınıyla mücadelenin en başta gelen ödev olduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük krizin yaşandığını belirten Lauterbach, şöyle konuştu:

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“BAKANLIK, hayatımın en zor görevi olacak. Bilim insanı olarak aldığım dikkatli pozisyonu burada da korumak durumundayım. Omikron varyantlı koronavirüsle mücadele edebilmek için 3’üncü doz aşının gerekli olduğu düşüncesindeyim. Mevcut durumda mümkün olduğunca çok sayıda ‘Booster’ aşısı yaptırmak durumundayız. Ancak üçüncü aşıdan sonra tama yakın bağışıklık durumu ortaya çıkabilir. Eğer üçüncü aşılarla da beklenen çözüm sağlanamazsa genel bir aşı zorunluluğuna gidilebilir. Bunu bakan olarak değil, milletvekili olarak söylüyorum.”

VAKALAR ARTIYOR
Diğer yandan Almanya’da vakaların giderek arttığını açıklayan Robert-Koch Enstitüsü (RKI), son 24 saatte 70 bin 611 yeni vakanın ortaya çıktığını, 465 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, nüfusun yüzde 69.3’ünün tam olarak aşılandığı duyurdu. 2 bin 193 yeni koronavirüs hastasının hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakım ünitelerinde ise yaklaşık 5 bin ağır vaka bulunduğu kaydedildi.

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#Karl Lauterbach#SPD#Omikron

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