‘İkinci doz ertelenemez... Daha hızlı yayılır’

AVRUPA ülkelerinde koronavirüse karşı aşı kampanyası tedarik eksikliği nedeniyle aksamalı ve yavaş yürüyor. Almanya’da hükümet zamanında yeteri kadar BioNTech ve Pfizer aşısı siparişi vermediği için yoğun eleştiri altında. Amerikan şirketi Moderna aşıları da salı günü eyaletlere gönderildi. Ancak Almanya’ya ilk etapta gelen Moderna aşı miktarı 60 bin dozla sınırlı. Koronavirüse karşı birinci aşıdan sonra iki ya da en geç üç hafta sonra ikinci aşının yapılması, bunun için eldeki aşı dozlarının yarısının ikinci aşılama için rezerve edilmesi gerekiyor. BioNTech birinci aşının etkisinin en fazla 21 gün olduğunu bildirdi. Ancak aşı kıtlığı nedeniyle daha fazla insana birinci aşıyı yapabilmek için ikinci aşının ertelenmesi tartışılıyor.

KOMİSYONDAN UYARI

Almanya’da yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, ikinci aşının ertelenmesine kesinlikle karşı çıktı. Rheinische Post gazetesine konuşan Mertens, İngiltere’de olduğu gibi ikinci aşının ertelenmesinin virüste yeni mutasyonların hızla yayılmasına yol açacağı uyarısında bulundu. Mertens, “Sadece bir aşılamayla hızlı ve tehlikeli mutasyonlar yayılma imkânı bulur. Öteki virüs sistemlerinden biliniyor. Sadece kısmi aşılamayla aşı etkili olmazsa belirli şartlarda çok hızlı mutasyonlara yol açıyor. Bir doz aşının koruma etkisi özellikle yaşlı insanlarda çabuk kayboluyor” diye konuştu.