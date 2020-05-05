İkinci dalga uyarısı

ALMANYA’da koronavirüs önlemlerinin hızla yumuşatılması tartışılırken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, ikinci, hatta üçüncü bir dalga beklediklerini söyledi. Bugün Berlin’deki olağan basın toplantısında konuşan Prof. Wieler şöyle dedi: “Biz ikinci bir dalganın geleceğinden çok eminiz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Hastalıkla nasıl hareket edeceğimizi daha iyi biliyoruz. Doktorlar hasta tedavisinde daha bilgililer. İkinci dalga için hazırlık çok daha iyi.” Prof. Wieler buna rağmen başka önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı.

YATAK SORUNU YOK

Özellikle bulaş zincirini takip için ‘Korona App’ sisteminin büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Wieler, şimdiki durumda hastanelerde yoğun bakım yatak kapasitesinde bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Prof. Wieler, “Ancak hasta sayısının sabit kalması ve yeni vaka sayısının artmaması şartıyla” dedi ve yoğun bakımda 12 bin 700 boş yatak sayısı olduğunu açıkladı. Prof. Wieler bulaş katsayısının güncel olarak 0.7 olduğunu ve bir hasta virüsü bir kişiye bulaştıramadığını önemli ölçüde düşdüğünü söyledi. Prof. Wieler son bir günlük koronavirüs vakalarını ise şöyle açıkladı: “Vaka sayısı 685 arttı ve 163 bin 860’a çıktı. Ölü sayısı ise 139 artarak, 6 bin 831’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 135 bin 100. Prof. Wieler önlemlerin yumuşatılması tartışmalarını nasıl değerlendirildiği sorusuna, Almanya’da koronavirüs vakalarının bölgesel farklılıklar gösterdiği, yerel duruma göre hareket edilmesinin doğru olduğu cevabını verdi. Ancak önlemlerde yeni açılımların vaka sayısını elbette artıracağına dikkat çeken Prof. Wieler, “Hepimiz elbette ortak bir plan arzu ediyoruz. Bu plan şimdiye kadar başarılıydı” dedi.