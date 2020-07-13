‘İkinci dalga tehlikesi gerçek’

SAĞLIK Bakan Jens Spahn, basın toplantısında kriz döneminde halkın gösterdiği duyarlılık ve dikkat sayesinde Almanya’da vaka sayısının en aşağı seviyeye çekildiğini belirtirken, pandeminin ise geçmediğini özellikle vurguladı. Bakan Spahn “Salgının tam ortasındayız. Son bir haftada vakalar çok azaldı. Ancak ikinci bir salgın dalgasının gelme tehlikesi çok gerçekçi. Kendimizi yanlış şekilde güvenlikte hissetmemeliyiz. Küçük beldelerde yaşanan gelişmeler virüsün bir anda ne kadar hızlı şekilde yayıldığını bize gösterdi. Dikkat etmeli ve kurallar ile önerilere özenle uymalıyız” dedi.

HASTALIKLA MÜCADELEDE MASKE ÖNEMLİ

Spahn tatil döneminde hastalığın yaygınlaşmasının çok kolay olduğunu da belirtirken, hatalıktan korunmanın ve yayılmasının önüne geçmek için üç temel şartı saydı. Spahn “Zorunlu alanlarda maske takmalıyız. Maske takmak çoğu zaman hoş değil ve rahatsız edici. Ancak etkili bir yöntem. Nerede olursak olalım sosyal mesafeyi korumalıyız. Risk taşıyan ve koronavirüs vakalarının yüksek olduğu ülkelerden uzak durmalıyız” dedi. Almanya’nın Ischgl Adası’nda tatilcilerin Kovid-19 salgını ile mücadele kurallarını hiçe sayarak tatil yapmalarını eleştiren Spahn “Hafta sonu gördüğüm fotoğraflar ürkütücüydü. Ballermann’ın ikinci bir Ischgl olmaması için dikkatli olmak zorundayız. Toplu eğlencelerin yapıldığı her yerde risk çok yüksek. Özellikle seyahat ve tatil döneminde risk daha da yüksek” dedi. AŞI KONUSUNA UMUTLU

Yaklaşık bir ay önce uygulamaya konan Korona Uyarı Aplikasyonu ile ilgili bilgi de veren Bakan, şimdiye kadar 15 milyon 500 bin kişinin aplikasyonu indirip kullandığını belirtti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise basın toplantısında “Koronavirüs aşısının bulunacağı konusunda ben çok umutluyum” dedi. Wieler ülkedeki koronavirüs rakamlarını da açıkladı. Dünyada 12 milyon 900 bin kişinin hastalığa yakalandığını kaydeden Wieler, “İlk vaka tespit edildiğinden beri Almanya’da 198 bin 963 kişi hastalandı. Son 24 saat içinde aktif hasta sayısı yaklaşık 5 bin. 185 bin 100 kişi yeniden sağlığına kavuştu. Son 24 saat içinde bir kişi hayatını kaybetti. Toplam ölenlerin sayısı 9 bin 64. Son bir günde 159 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs testi de yaygınlaştı. Bir haftada bir milyon 100 bin kişiye test yapılacak kapasiteye ulaşıldı” dedi.