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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

İkinci dalga mı geliyor

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İkinci dalga mı geliyor
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Almanya’da koronavirüs vakaları yeniden hızla artmaya başladı. Son 24 saatte belirlenen 633 vaka sayısına en son 11 Mayıs’ta ulaşılmıştı. Bu rakamlar, ülkede ikinci dalga mı geliyor endişesi yarattı.

ALMANYA’da koronavirüs salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği rakamlara göre Almanya’da ilk vaka tespit edildiği günden bu yana toplam 206 bin 242 kişi hastalığa yakalandı. Son 24 saatte ise 633 yeni vaka belirlendi. Bu rakam neredeyse son 2.5 ayın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Almanya’da en son 11 Mayıs’ta 633’ten daha fazla vaka tespit edilmişti.

‘ENDİŞE VERİCİ’
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lother Wieler, pazartesi yaptığı açıklamada “Yeni gelişmeler ve ortaya çıkan rakamlar endişe verici. Bir hafta içinde 3 bin 611 kişi hastalığa yakalandı. İkinci bir dalganın başlangıcını yaşayıp yaşamadığımızı bilemiyorum. Ancak hızlı yayılan bir hastalığın merkezindeyiz. Son dönemlerde sayılar hızlı artıyor” dedi. Halka çağrıda bulunan Wieler “Hastalığın yayılmaması için 83 milyonun sorumluluğu var. Hastalığın yayılıp yayılmaması bizim elimizde. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız” dedi. Okulların açılacağını da hatırlatan Wieler “Okullar yakında açılıyor. Açılması da gerekiyor. Ancak belli kurallar altında dersler yapılmalı” dedi.

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