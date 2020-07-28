İkinci dalga mı geliyor

ALMANYA’da koronavirüs salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği rakamlara göre Almanya’da ilk vaka tespit edildiği günden bu yana toplam 206 bin 242 kişi hastalığa yakalandı. Son 24 saatte ise 633 yeni vaka belirlendi. Bu rakam neredeyse son 2.5 ayın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Almanya’da en son 11 Mayıs’ta 633’ten daha fazla vaka tespit edilmişti.

‘ENDİŞE VERİCİ’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lother Wieler, pazartesi yaptığı açıklamada “Yeni gelişmeler ve ortaya çıkan rakamlar endişe verici. Bir hafta içinde 3 bin 611 kişi hastalığa yakalandı. İkinci bir dalganın başlangıcını yaşayıp yaşamadığımızı bilemiyorum. Ancak hızlı yayılan bir hastalığın merkezindeyiz. Son dönemlerde sayılar hızlı artıyor” dedi. Halka çağrıda bulunan Wieler “Hastalığın yayılmaması için 83 milyonun sorumluluğu var. Hastalığın yayılıp yayılmaması bizim elimizde. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız” dedi. Okulların açılacağını da hatırlatan Wieler “Okullar yakında açılıyor. Açılması da gerekiyor. Ancak belli kurallar altında dersler yapılmalı” dedi.