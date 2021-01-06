İkinci dalga kırılamıyor

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saat içinde 1019 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 36 bin 537’ye yükseldi. Günlük vaka sayısı ise 21 bin 237 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’e çıktı. 7 gün içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 127.3 olarak açıklandı. Son bir haftada 105 bin 867 bin kişi virüs kaptı. 5 bin 741 hastanın salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, aktif hasta sayısının 321 bin 312 olduğu belirtildi. 1 milyon 450 bin 798 kişi sağlığına kavuşurken, salgın şüphesiyle şimdiye kadar 34 milyon 801 bin 593 kişiye test yapıldı. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 12.96.