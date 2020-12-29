İkinci dalga durdurulamıyor... Bir günde...

ALMANYA vaka sayısı 355 bin 848 olarak kayıtlara geçerken, son bir haftada belirlenen vaka sayısı 124 bin 95, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ise 149.2 olarak açıklandı. Salgının başladığı ilk aylarda neredeyse hiç vakanın bulunmadığı doğu eyaleti Saksonya, bulaşma oranın ve vaka yoğunluğunun yüksel bulunduğu bölge olma özelliği koruyor. Almanya’da aşı yapma işlemi ise hızla devam ediyor. Robert Koch Entitüsü’nün yaptığı açıklamaya göre ülkede 21 bin 566 kişinin aşısı yapıldı. En fazla aşı nüfusun yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yapıldı. KRV’yi Bavyera izledi. Hükümetin belirlediği aşı yol haritasına göre ilk etapta 80 yaş üstü, organ nakli yapılan veya bekleyen hastalar ile yurtlarda kalan bakıma muhtaç olanlara aşı yapılıyor. Hükümet kimseye aşıda ayrıcalık tanınmayacağını açıkladı.